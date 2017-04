Auburn Middle School Track Results from Sabetha, Kan. Tri-State Inv.

2017 Auburn Middle School Boys Track & Field Team

2017 AUBURN JUNIOR HIGH BOYS Track and Field Team members are (front row, L-R): Tristan Rutledge, Tye Ommert, Eli Unruh, Adam Brown, Hunter Murphy, Dakoda Oden, Marcus Buitrago, Dylan Hoover, Darien Burns, Taylor Frump; (middle row): Ethan Clark, Brendan Krause, Jarrett Olsen, Carter Hamann, Hayden Breazile, Bradley Hall, Stetson Neiman, Ryan Dixon, Cody Brownmiller, Erik Estrada; and (back row): Daniel Frary, Connor Clark, James Matteen, Ethan Phillips, James Miller, Nathyn Murphy, Blake Marion, Bret Baltensperger, Cameron Binder, Weston Reiman, Turner Arban, Gavyn Thomas, Lucas Lunzmann, Hunter Koppelmann, Aedan Drier and Derek Mason.

To view more please log in or subscribe to the digital edition. https://etypeservices.com/Nemaha%20County%20HeraldID419/