GSS HOME CARE OF SE NE MEMBERS are: front row L-R: Kristine Swanson RN BSN, Case Manager; Abby Stukenholtz RN BSN, Clinical Nurse Supervisor; Jessica Gerdes RN BSN, Administrator-HCBS; Amber Ryan, Office Manager; Elizabeth Keithley CNA, Home Health Aide/Homemaker.

Back row L-R: Kristin Woerlen RN BSN, Case Manager; Tracie Beethe RN MSN, Case Manager; Kelly Glathar RN, Case Manager; Pamette Grable, Administrative Coordinator; Brenda Meade CNA, Telehealth/Lifeline Coordinator; Bonnie Behrends RN BSN, Case Manager; Bailey Aufenkamp RN BSN, Case Manager; Jodi Kinchen CNA, Home Health Aide/Homemaker; Ally Worthey CNA, Home Health Aide/Homemaker.

To read more please log in or subscribe to the digital edition. https://etypeservices.com/Nemaha%20County%20HeraldID419/